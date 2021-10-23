Дубль Хоселу принес «Алавесу» победу над «Кадисом»
«Кадис» уступил «Алавесу» (0:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.
Дубль в составе победителей сделал Хоселу. Один из мячей он забил с пенальти.
«Алавес» набрал шесть очков и занимает 18-е место. У «Кадиса» семь очков и 17-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
10-й тур
«Кадис» — «Алавес» — 0:2 (0:1)
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