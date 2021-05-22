«Реал» победил «Вильярреал» и занял второе место в чемпионате Испании
«Реал» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.
Гости забили первыми — на 20-й минуте отличился Ереми Пино. На 87-й миунте счет сравнял Карим Бензема. Победный гол забил Лука Модрич на 90+2-й минуте.
«Королевский клуб» занял итоговое второе место в турнирной таблице, хотя до этого тура сохранял шансы стать чемпионом. Однако «Атлетико» сохранил лидерство, в параллельном матче в гостях одержав победу над «Вальядолидом» (2:1), и в 11-й раз в истории выиграл чемпионат.
«Вильярреал» занял седьмое место и обеспечил себе выход в Лигу конференций. Если бы команда удержала победу в матче с «Реалом», то вышла бы в групповой турнир Лиги Европы.
Чемпионат Испании
Лига 1
38-й тур
«Реал» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)
Голы: Пино, 20 (0:1). Бензема, 87 (1:1). Модрич, 90+2 (2:1).
«Реал»: Куртуа, Варан, Одриосола (Марселу, 68), Гутьеррес (Начо, 68), Эдер Милитау, Модрич, Каземиру (Диас, 68), Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 56), Винисиус Жуниор (Родригу, 56).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Парехо, Капуэ (Пенья, 66), Тригерос (Мойсес Гомес, 86), Бакка (Коклен, 66), Х.Морено (Пако Алькасер, 81), Пино (Раба, 81).
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
22 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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