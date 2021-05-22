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«Реал» победил «Вильярреал» и занял второе место в чемпионате Испании

20:52
«Реал» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. Фото ФК Реал, Twitter
«Реал» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. Фото ФК Реал, Twitter
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«Реал» в заключительном 38-м туре чемпионата Испании на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

Гости забили первыми — на 20-й минуте отличился Ереми Пино. На 87-й миунте счет сравнял Карим Бензема. Победный гол забил Лука Модрич на 90+2-й минуте.

«Королевский клуб» занял итоговое второе место в турнирной таблице, хотя до этого тура сохранял шансы стать чемпионом. Однако «Атлетико» сохранил лидерство, в параллельном матче в гостях одержав победу над «Вальядолидом» (2:1), и в 11-й раз в истории выиграл чемпионат.

«Вильярреал» занял седьмое место и обеспечил себе выход в Лигу конференций. Если бы команда удержала победу в матче с «Реалом», то вышла бы в групповой турнир Лиги Европы.

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

«Реал» — «Вильярреал» — 2:1 (0:1)

Голы: Пино, 20 (0:1). Бензема, 87 (1:1). Модрич, 90+2 (2:1).

«Реал»: Куртуа, Варан, Одриосола (Марселу, 68), Гутьеррес (Начо, 68), Эдер Милитау, Модрич, Каземиру (Диас, 68), Вальверде, Бензема, Асенсио (Иско, 56), Винисиус Жуниор (Родригу, 56).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса, Пау Торрес, Парехо, Капуэ (Пенья, 66), Тригерос (Мойсес Гомес, 86), Бакка (Коклен, 66), Х.Морено (Пако Алькасер, 81), Пино (Раба, 81).

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

22 мая. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.57

Ф1 (0)

20%

1.51

X2

15%

1.89
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

1X

21%

1.52

П2

16%

2.65
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68

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