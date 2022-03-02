Эктор Эрерра заключил контракт с клубом из МЛС. Летом он покинет «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» заключил контракт с клубом из МЛС

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера продолжит карьеру в МЛС. Он заключил контракт с командой «Хьюстон Динамо», сообщает пресс-служба клуба из Северной Америки.

Te espera tu gente y tu nueva casa, @HHerreramex.



We can't wait to welcome you to Houston ?#HH4HTown — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 2, 2022

31-летний мексиканец подписал контракт с «Хьюстоном» до 2025 года. Он перейдет в команду летом, когда завершится срок действия его соглашения с «Атлетико».

В сезоне-2021/22 Эррера провел 20 матчей во всех турнирах за мадридцев, в которых не отметился результативными действиями.