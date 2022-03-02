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Эктор Эрерра заключил контракт с клубом из МЛС. Летом он покинет «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» заключил контракт с клубом из МЛС
Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера продолжит карьеру в МЛС. Он заключил контракт с командой «Хьюстон Динамо», сообщает пресс-служба клуба из Северной Америки.

31-летний мексиканец подписал контракт с «Хьюстоном» до 2025 года. Он перейдет в команду летом, когда завершится срок действия его соглашения с «Атлетико».

В сезоне-2021/22 Эррера провел 20 матчей во всех турнирах за мадридцев, в которых не отметился результативными действиями.

Эктор Эррера
ФК Атлетико
0
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 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
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 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
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 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
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 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
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 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

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Реал

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Атлетик

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Барселона

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 20 2 2
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