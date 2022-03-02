«Барселона» и «Реал» претендуют на нападающего «Лилля»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может продолжить карьеру в Испании, сообщает Fichajes.

Главным претендентом на 22-летнего футболиста сборной Канады ранее назывался «Арсенал». Конкуренцию лондонскому клубу составят гранды испанского футбола — «Барселона» и «Реал».

Известно, что Дэвид уже сообщил своему клубу о желании перебраться в другой коллектив, когда откроется трансферное окно.

Джонатан Дэвид забил 16 голов в 35 матчах за «Лилль» в нынешнем сезоне. В составе канадской национальной команды форвард отметился 20 голами в 27 встречах.