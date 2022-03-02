Араухо и Гави продлят контракты с «Барселоной» в марте 2022 года

Роналд Араухо и Гави намерены продлить контракты с «Барселоной».

По данным Diario Sport, футболисты могут подписать новые соглашения с каталонским клубом после игры против «Реала», которая пройдет 20 марта. В контрактах обоих футболистов будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

Контракт Гави с испанской командой действует до 30 июня 2023 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Соглашение Араухо с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 защитник провел 29 матчей во всех турнирах и забил три гола.