Иско объяснил, почему не перешел в «Унион»: «Это было неуважительно»
Экс-полузащитник «Реала» и «Севильи» Иско рассказал о провалившемся переходе в «Унион» в январе 2023 года.
«Всем будет казаться, что я оправдываюсь. Но мне позвонил агент и сказал, что есть предложение от «Униона» по схеме «1+1». Я сказал, что перезвоню через 5 минут, и начал советоваться. «Унион» хорошо выступал в бундеслиге и Лиге Европы — проект выглядел хорошо. И я согласился.
Они прислали мне контракт, и я прилетел в Берлин. Меня встретил человек из клуба — я сделал фото, приветствие на камеру. Типичное дело. И мы записались на медосмотр на следующий день.
Утром по дороге в больницу мне говорят, что не могут заявить меня в еврокубки. После я прошел медкомиссию, хотя многие говорили об обратном. Я все же принимаю их условия, но позже мне звонят еще раз и говорят, что им нужно пересмотреть сумму в контракте.
Я ехал с большими ожиданиями и энтузиазмом поиграть в Лиге Европы и за 15 минут они поменяли половину моего контракта. Это было неуважительно. Мне не 18 лет. Я сказал им, что мне очень жаль, но я возвращаюсь в Испанию, так как считаю происходящее несерьезным», — сказал Иско в интервью Marca.
Ранее хавбек впервые прокомментировал уход из «Севильи», заявив, что едва не подрался со спортивным директором клуба Мончи.
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3
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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|22:30
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Атлетик – Реал
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|18:00
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Сельта – Осасуна
|- : -
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|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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Хетафе – Барселона
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|14.08
|20:30
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Кадис – Алавес
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Атлетико – Гранада
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