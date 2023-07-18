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Иско объяснил, почему не перешел в «Унион»: «Это было неуважительно»

Руслан Минаев
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Иско.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Реала» и «Севильи» Иско рассказал о провалившемся переходе в «Унион» в январе 2023 года.

«Всем будет казаться, что я оправдываюсь. Но мне позвонил агент и сказал, что есть предложение от «Униона» по схеме «1+1». Я сказал, что перезвоню через 5 минут, и начал советоваться. «Унион» хорошо выступал в бундеслиге и Лиге Европы — проект выглядел хорошо. И я согласился.

Они прислали мне контракт, и я прилетел в Берлин. Меня встретил человек из клуба — я сделал фото, приветствие на камеру. Типичное дело. И мы записались на медосмотр на следующий день.

Утром по дороге в больницу мне говорят, что не могут заявить меня в еврокубки. После я прошел медкомиссию, хотя многие говорили об обратном. Я все же принимаю их условия, но позже мне звонят еще раз и говорят, что им нужно пересмотреть сумму в контракте.

Я ехал с большими ожиданиями и энтузиазмом поиграть в Лиге Европы и за 15 минут они поменяли половину моего контракта. Это было неуважительно. Мне не 18 лет. Я сказал им, что мне очень жаль, но я возвращаюсь в Испанию, так как считаю происходящее несерьезным», — сказал Иско в интервью Marca.

Ранее хавбек впервые прокомментировал уход из «Севильи», заявив, что едва не подрался со спортивным директором клуба Мончи.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Унион Берлин
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