Иско может перейти в «Райо Вальекано»

Бывший полузащитник «Реала» и «Севильи» Иско может продолжить карьеру в «Райо Вальекано», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, хавбек близок к переходу в клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Иско сыграл в 12 матчах за «Севилью» и сделал две результативные передачи.

«Райо Вальекано» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице ла лиги.