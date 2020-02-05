Дубль Сольдадо помог «Гранаде» обыграть «Валенсию» в 1/4 финала Кубка Испании

«Гранада» выиграла у «Валенсии» в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:1). Дублем в составе победителей отметился Роберто Сольдадо. Победный мяч он забил с пенальти на 94-й минуте.

Кубок Испании

1/4 финала

«Гранада» — «Валенсия» — 2:1 (1:1)

Голы: Сольдадо, 3 (1:0). Родриго, 40 (1:1). Сольдадо, 90+4 — с пенальти (2:1).

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Вальехо, Санчес, Нева, Гоналон (Брайс, 86), Эррера, Пуэртас, Сольдадо, Вадильо (Диас, 46), Фернандес (Мачис, 69).

«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби (Собрино, 90+5), Парехо, Коклен, Солер, Родриго (Флоренци, 87), Гомес, Торрес (Гонсалу Гедеш, 68).

Предупреждения: Гоналон, 43. Сольдадо, 53.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

4 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».