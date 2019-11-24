Дубль Хоселу принес «Алавесу» победу над «Эйбаром»
19:58
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Алавес» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 2:0. Дубль в концовке встречи оформил Хоселу.
Чемпионат Испании. Лига 1
14-й тур
«Эйбар» — «Алавес» — 0:2 (0:0)
Голы: Хоселу, 85 (0:1). Хоселу, 90+1 (0:2).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Бигас, 81), Арбилья, Оливейра, Диоп (Рамис, 87), Эскаланте, Педро Леон, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 65), Де Бласис.
«Алавес»: Пачеко, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Сайнс (Понс, 65), Лукас (Хоселу, 72), Алейш Видаль, Берк.
Предупреждения: Ксимо Наварро, 37. Вакасо, 80. Арбилья, 88.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
24 ноября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
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