Дубль Хоселу принес «Алавесу» победу над «Эйбаром»

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Алавес» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 2:0. Дубль в концовке встречи оформил Хоселу.

Чемпионат Испании. Лига 1

14-й тур

«Эйбар» — «Алавес» — 0:2 (0:0)

Голы: Хоселу, 85 (0:1). Хоселу, 90+1 (0:2).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Бигас, 81), Арбилья, Оливейра, Диоп (Рамис, 87), Эскаланте, Педро Леон, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 65), Де Бласис.

«Алавес»: Пачеко, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Сайнс (Понс, 65), Лукас (Хоселу, 72), Алейш Видаль, Берк.

Предупреждения: Ксимо Наварро, 37. Вакасо, 80. Арбилья, 88.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

24 ноября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».