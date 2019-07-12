Дмитрий Черышев: "Никаких сомнений в том, оставаться ли в "Валенсии", у Дениса не было"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев, отец полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, заявил, что его сын не сомневался в решении остаться в клубе. В пятницу Черышев-младший подписал полноценный контракт с "летучими мышами" до лета 2022 года, в прошедшем сезоне он выступал за "Валенсию" на правах аренды.

- Никаких сомнений в том, оставаться ли в "Валенсии", не было, - цитирует ТАСС Черышева-старшего. - У Дениса очень хорошие отношения с тренером, который доверяет ему, сын знает его требования. Это тоже очень важно. Здесь все совместилось, все детали пазла сошлись.

Трудностей не было, были небольшие задержки, но они носили другой характер. Денис подписал полноценный контракт, все довольны. Мы прекрасно понимали, какие требования выдвигает главный тренер. Денису нравится, где он сейчас находится, получает огромное удовольствие. Когда зашел вопрос о контракте, сын, естественно, согласился.

В прошедшем сезоне Черышев во всех турнирах провел 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 передач во всех турнирах и помог "Валенсии" выиграть Кубок Испании.