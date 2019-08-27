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Директор «Барселоны» заявил, что его команда стала ближе к возвращению Неймара

21:43
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Директор «Барселоны» Хавьер Бордас утверждает, что его команда стала ближе к подписанию нападающего «ПСЖ» Неймара, информирует RAC1. Сегодня вечером каталонская делегация вернулась из Парижа, где прошли переговоры между представителями двух клубов.

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

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