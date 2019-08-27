Директор «Барселоны» заявил, что его команда стала ближе к возвращению Неймара

Директор «Барселоны» Хавьер Бордас утверждает, что его команда стала ближе к подписанию нападающего «ПСЖ» Неймара, информирует RAC1. Сегодня вечером каталонская делегация вернулась из Парижа, где прошли переговоры между представителями двух клубов.

?? AUDIO de Javier Bordas sobre la llegada de Neymar

«A?n no hau acuerdo»

«Estamos cerca»#mercato #NeyDay pic.twitter.com/d5EUmOGSCd — Gerard Romero (@gerardromero) August 27, 2019

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.