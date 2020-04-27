Нападающий «Атлетико» Диегу Коста рассказал, как готовился к финалу Лиги чемпионов-2013/14 против «Реала» (1:4).

Ранее сам игрок обратился к известной знахарке Марьяне Ковачевич, та посоветовала ему использовать мазь на основе лошадиной плаценты.

— Я прошел курс лечения, хотя мне и делали электрошок, цитирует Marca Косту. — Пока я был на процедурах, врач выкуривал 2 сигареты. Сеансы длились по 2 часа, было тяжело и больно — настолько, что я потом не чувствовал боли, когда бегал. Это был один из самых страшных моментов моей карьеры.

«Атлетико» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов-2014 со счетом 1:4 по итогам двух дополнительных таймов. Косту заменили на 9-й минуте из-за повреждения.