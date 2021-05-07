Диего Симеоне рассказал об ожиданиях от матча с «Барселоной»
14:46
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал об ожиданиях от матча 35-го тура ла лиги с «Барселоной».
«Я концентрируюсь только на завтрашнем дне. «Барселона» выдала хорошую серию, взяла много очков. Они отлично играют, им удалось изменить ситуацию. Команда проделала большую работу.
Мы двигаемся от матча к матчу и каждую игру встречаем с энтузиазмом, скромностью и сдержанностью», — цитирует Симеоне As.
Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится 8 мая на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 17.15 (мск). Отставание каталонского клуба от мадридского — 2 балла.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/07/primera/1620382275_373278.html?id_externo_rsoc=comp_tw
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