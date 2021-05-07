Президент «Атлетико» высоко отозвался о Месси

Президент «Атлетико» Энрике Сересо рассказл, что думает о будущем капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси — лучший игрок мира. Думаю, «Барселона» сделает все, чтобы сохранить его, независимо от финансового положения клуба. Не знаю, чем все это закончится, нас всех это интересует.



Для ла лиги Месси играет важную роль, он стимулирует развитие чемпионата. Он важен для всех двадцати команд», — цитирует Месси Diario Sport.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает этим летом. Сообщалось, что футболист хочет начать переговоры с клубом после окончания сезона. После 34 туров ла лиги каталонцы занимают 3-е место в турнирной таблице, набрав 74 балла.