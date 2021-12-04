Дест попал в заявку «Барселоны» в ла лиге впервые с октября
Защитник «Барселоны» Серджино Дест попал в заявку команды на матч 16-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Футболист не появлялся на поле в матчах чемпионата Испании с 30 октября, тогда он принял участие в игре каталонцев против «Алавеса» (1:1). После этого игрок восстанавливался от травмы поясницы. С тех пор он выходил на поле лишь в игре Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:0), которая состоялась 23 ноября. Защитник вышел на замену и сыграл 4 минуты.
В сезоне-2021/22 21-летний американец провел 14 матчей за «сине-гранатовых», на его счету 3 результативных передачи.
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Матч «Барселона» — «Бетис» состоится сегодня, 4 декабря, начало встречи — в 18.15 (мск).
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