В «Барселоне» подтвердили интерес к Феррану Торресу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил интерес клуба к нападающему «Манчестер Сити» Феррану Торресу.

«Ферран — один из футболистов, за которыми мы следим. Впрочем, в нашем списке интересов есть и другие игроки. Нужно подождать и посмотреть, как все сложится. Хави попросил нас усилить команду, но сейчас у нас есть проблемы с зарплатной ведомостью, так что пока это невозможно, но клуб работает над устранением этой проблемы», — приводит Goal слова Лапорты.

В сезоне-2021/22 Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала контракт с футболистом.