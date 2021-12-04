В «Барселоне» подтвердили интерес к Феррану Торресу
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил интерес клуба к нападающему «Манчестер Сити» Феррану Торресу.
«Ферран — один из футболистов, за которыми мы следим. Впрочем, в нашем списке интересов есть и другие игроки. Нужно подождать и посмотреть, как все сложится. Хави попросил нас усилить команду, но сейчас у нас есть проблемы с зарплатной ведомостью, так что пока это невозможно, но клуб работает над устранением этой проблемы», — приводит Goal слова Лапорты.
В сезоне-2021/22 Торрес провел 7 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала контракт с футболистом.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/barcelona-interest-ferran-torres-confirmed-laporta-dembele/bltf843faf163fa674d
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