Черышев прокомментировал ничейный результат «Валенсии» в матче с «Гранадой»
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев подвел итоги матча второго тура чемпионата Испании против «Гранады» (1:1).
«Команда не переставала верить и биться до конца, чтобы добыть ничью. Продолжаем двигаться», — написао Черышев в Instagram.
На гол колумбийского форварда «Гранады» Луиса Суареса гости ответили точным ударом Карлоса Солера с пенальти на 88-й минуте.
В следующем матче «Валенсия» встретится с «Алавесом». Встреча пройдет 27 августа и начнется в 23:15 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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