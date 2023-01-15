Депай покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно

Нападающий Мемфис Депай покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Существовал вариант, при котором игрок мог остаться в каталонском клубе до лета и уже тогда уйти из команды на правах свободного агента. Однако футболист твердо намерен сменить команду этой зимой.

«Барселона» не собирается мешать уходу 28-летнего игрока сборной Нидерландов.

В текущем сезоне нападающий провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.