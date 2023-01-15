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Сегодня, 00:48

Депай покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Мемфис Депай покинет «Барселону» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Существовал вариант, при котором игрок мог остаться в каталонском клубе до лета и уже тогда уйти из команды на правах свободного агента. Однако футболист твердо намерен сменить команду этой зимой.

«Барселона» не собирается мешать уходу 28-летнего игрока сборной Нидерландов.

В текущем сезоне нападающий провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.

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16%

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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Мемфис Депай
ФК Барселона
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
Результаты / календарь
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Роберт Левандовски

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 13
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 9
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Карим Бензема

Реал

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
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Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
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