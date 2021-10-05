Депай не жалеет о переходе в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что не жалеет о переходе в клуб.
«Жалею ли? Как можно о таком спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Я никогда не буду жалеть об этом.
Мы в курсе текущей ситуации в «Барселоне». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится", — приводит слова Депая Diario Sport.
Депай перешел в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 27-летний голландец провел 9 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
«Барселона» набрала 12 очков за 7 туров и занимает 9-е место в чемпионате Испании.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/memphis-seguro-cosas-cambiaran-12154646
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