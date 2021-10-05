Депай не жалеет о переходе в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай заявил, что не жалеет о переходе в клуб.

«Жалею ли? Как можно о таком спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Я никогда не буду жалеть об этом.

Мы в курсе текущей ситуации в «Барселоне». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится", — приводит слова Депая Diario Sport.

Депай перешел в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента. В текущем сезоне 27-летний голландец провел 9 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

«Барселона» набрала 12 очков за 7 туров и занимает 9-е место в чемпионате Испании.