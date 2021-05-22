Депай не перейдет в «Барселону», если Куман покинет клуб
Переход нападающего «Лиона» Мемфиса Депая в «Барселону» может сорваться, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 27-летний голландец не перейдет в испанский клуб в случае, если главный тренер «сине-гранатовых» Роналд Куман уйдет со своего поста по окончании нынешнего сезона. Сообщается, что у Депая есть предложение от «Ювентуса», которое является более финансово выгодным, чем от «Барселоны».
В сезоне-2020/21 Депай провел 39 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 10 результативных передач. Форвард покинет французский клуб по окончании сезона на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20210522/493858001511/depay-no-vendra-sin-koeman.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю