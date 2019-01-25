Денис Суарес не продлит контракт с "Барселоной": он собрался в "Арсенал"

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес отклонил предложение о продлении контракта с "Барселоной".

Издание El Mundo отмечает, что предложенное трехлетнее соглашение не отвечает ожиданиям футболиста. Суарес требует отпустить в "Арсенал", в то время как каталонский клуб может пойти на это, лишь сохранив права на него. Ранее 25-летний игрок отказался от переходов в "Севилью" и "Бетис", которые готовы были заплатить требуемые за него 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Суарес, пришедший в "Барселону" летом 2016 года, провел два матча, не отметившись в них результативными действиями. Контракт полузащитника действует до лета 2020 года.