Денис Черышев показал, как тренируется во время карантина из-за коронавируса

Нападающий сборной России и «Валенсии» Денис Черышев опубликовал в своем Instagram сторис из дома, где футболист тренируется на велотренажере во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19.

В текущем сезоне 29-летний Черышев провел 22 матча, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 297 553 человек. Умерших — 12 777, выздоровевших — 94 601. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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