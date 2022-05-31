Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:07

«Эльче» хочет снизить сумму трансфера Понсе. Испанский клуб не готов активировать опцию выкупа аргентинца у «Спартака»

«Эльче» хочет снизить сумму трансфера нападающего «Спартака» Понсе
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эсекьель Понсе.
Фото Global Look Press

«Эльче» принял решение не использовать право выкупа трансфера нападающего Эсекиэля Понсе у «Спартака» за фиксированную сумму, прописанную в арендном соглашении с красно-белыми, сообщает журналист COPE Elche Джеронимо Торно в Twitter.

В феврале спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что сумма выкупа по договору с «Эльче» составляла 4 миллиона евро.

В тоже время, руководители испанского клуба по прежнему настроены на приобретение прав на Понсе, но уже по более низкой цене и/или с разбивкой платежа на несколько траншей.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провел 73 матча и забил 25 мячей.

В составе «Эльче» 25-летний аргентинец успел провести 13 матчей, в которых забил 1 гол.

Эсекиэль Понсе
ФК Спартак (Москва)
ФК Эльче
6
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Оганесян: «Тикнизян cпособен заменить Рыбуся в «Локомотиве»
В «Енисее» прокомментировали будущее Окладникова в клубе
Зелимхан Бакаев поблагодарил первого тренера, который работал с ним в «Спартаке»
Уремович расторг контракт с «Рубином из-за вылета команды в ФНЛ
Каким будет состав «Спартака» в следующем сезоне? Летом Каттани ждет жесткая проверка на эффективность
Игрок «Динамо» признался, что в команде до последнего не знали об уходе Шварца
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Йонг заявил, что хочет остаться в «Барселоне»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости