«Эльче» хочет снизить сумму трансфера Понсе. Испанский клуб не готов активировать опцию выкупа аргентинца у «Спартака»

«Эльче» принял решение не использовать право выкупа трансфера нападающего Эсекиэля Понсе у «Спартака» за фиксированную сумму, прописанную в арендном соглашении с красно-белыми, сообщает журналист COPE Elche Джеронимо Торно в Twitter.

В феврале спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что сумма выкупа по договору с «Эльче» составляла 4 миллиона евро.

В тоже время, руководители испанского клуба по прежнему настроены на приобретение прав на Понсе, но уже по более низкой цене и/или с разбивкой платежа на несколько траншей.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провел 73 матча и забил 25 мячей.

В составе «Эльче» 25-летний аргентинец успел провести 13 матчей, в которых забил 1 гол.