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Спортдир «Венеции»: «Неизвестно, останется Черышев летом или покинет команду»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о будущем в итальянском клубе российского полузащитника Дениса Черышева.

«Черышев отлично себя чувствует. Он молодец. Насчет его будущего в команде пока нет никакой конкретики. Еще рано думать, станем ли мы продлевать контракт с Денисом. Посмотрим, что будет дальше. Еще неизвестно, останется ли он вообще летом или покинет команду», — приводит слова Брендолина Sport24.

Контракт 32-летнего вингера рассчитан до 30 июня 2024.

За «Венецию» россиянин сыграл в 13 матчах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-sportivnyy-direktor-venetsii-neizvestno-ostanetsya-cheryshev-letom-ili-pokinet-komandu
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
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 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
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 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
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 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
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