Суарес назвал причину, по которой Неймар не получил «Золотой мяч»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес назвал причину по которой нападающий «ПСЖ» Неймар не смог получить «Золотой мяч».

Лионель Месси, Суарес и Неймар высутпали вместе в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.

«Я и Месси уговаривали его остаться, с нами бы он выиграл все. Но есть окружение, которое невозможно контролировать. Может, я сейчас скажу резкие слова, но если бы Неймар остался в «Барселоне», то наверняка выиграл бы «Золотой мяч». Но это сугубо мое мнение», — приводит слова Суареса Placar.

Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 года за 222 миллиона евро. Действующее соглашение бразильца с парижанами рассчитано до лета 2025 года.