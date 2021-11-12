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Дани Алвес до конца недели проведет переговоры с руководством «Барселоны». Куман раньше блокировал его возвращение

16:44
Дани Алвес. Фото AFP
Дани Алвес. Фото AFP
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«Барселона» активизировала переговоры с защитником Дани Алвесом. До конца недели стороны проведут встречу, на которой должны уладить все вопросы по контракту, сообщает Sport.es.

Новый главный тренер каталонцев Хави хочет видеть 38-летнего бразильца в своей команде и уже одобрил сделку. Отметим, что его предшественник — Роналд Куман — заблокировал в свое время трансфер Алвеса.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.

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Иван Шитик все материалы автора

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