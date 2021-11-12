Дани Алвес до конца недели проведет переговоры с руководством «Барселоны». Куман раньше блокировал его возвращение

«Барселона» активизировала переговоры с защитником Дани Алвесом. До конца недели стороны проведут встречу, на которой должны уладить все вопросы по контракту, сообщает Sport.es.

Новый главный тренер каталонцев Хави хочет видеть 38-летнего бразильца в своей команде и уже одобрил сделку. Отметим, что его предшественник — Роналд Куман — заблокировал в свое время трансфер Алвеса.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.