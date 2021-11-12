Президент «Барселоны» лично участвует в переговорах с «Манчестер Сити» по Стерлингу
17:22
«Барселона» проявляет активный интерес к нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. В переговорах с «горожанами» лично участвует президент каталонцев Жоан Лапорта, сообщает журналист Педру Алмейда.
Сине-гранатовые ограничены в финансовых возможностях, поэтому речь идет об аренде вингера.
Контракт 26-летнего полузащитника с «Ман Сити» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч при 1 голевой передаче.
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