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Президент «Барселоны» лично участвует в переговорах с «Манчестер Сити» по Стерлингу

17:22
Рахим Стерлинг. Фото AFP
Рахим Стерлинг. Фото AFP
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«Барселона» проявляет активный интерес к нападающему «Манчестер Сити» Рахиму Стерлингу. В переговорах с «горожанами» лично участвует президент каталонцев Жоан Лапорта, сообщает журналист Педру Алмейда.

Сине-гранатовые ограничены в финансовых возможностях, поэтому речь идет об аренде вингера.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Ман Сити» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч при 1 голевой передаче.

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Иван Шитик все материалы автора

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