Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Что врачи в Испании посоветовали Черышеву во время пандемии коронавируса

01:42
Денис Черышев. Фото Пресс-служба "Валенсии"
Денис Черышев. Фото Пресс-служба "Валенсии"
Теги:

Экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев в интервью teamrussia.pro рассказал, что советуют врачи его сыну Денису Черышеву и другим игрокам «Валенсии»? в связи с эпидемией коронавируса в Испании.

— Считается, что распространению коронавируса и в Италии, и в Испании в большой степени способствовало проведение 19 февраля в Милане матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия».

— Думается, этот матч нужно было отменить матч. В этом случае не было бы и такого кризиса в команде Дениса. К счастью, болезнь у всех проходит в легкой форме. Денис общается по телефону с Гайя и доктором, который тоже вроде бы — не могу точно утверждать — заражен.

Доктор, кстати, настойчиво рекомендует игрокам принимать иммуноферон, препарат, который поддерживает иммунную систему, а также лекарство для защиты желудочно-кишечного тракта. И, конечно же, витамин С.

Почти все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Испании, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир