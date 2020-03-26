Что врачи в Испании посоветовали Черышеву во время пандемии коронавируса

Экс-игрок сборной России Дмитрий Черышев в интервью teamrussia.pro рассказал, что советуют врачи его сыну Денису Черышеву и другим игрокам «Валенсии»? в связи с эпидемией коронавируса в Испании.

— Считается, что распространению коронавируса и в Италии, и в Испании в большой степени способствовало проведение 19 февраля в Милане матча Лиги чемпионов «Аталанта» — «Валенсия».

— Думается, этот матч нужно было отменить матч. В этом случае не было бы и такого кризиса в команде Дениса. К счастью, болезнь у всех проходит в легкой форме. Денис общается по телефону с Гайя и доктором, который тоже вроде бы — не могу точно утверждать — заражен.

Доктор, кстати, настойчиво рекомендует игрокам принимать иммуноферон, препарат, который поддерживает иммунную систему, а также лекарство для защиты желудочно-кишечного тракта. И, конечно же, витамин С.

Почти все спортивные соревнования, в том числе чемпионат Испании, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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