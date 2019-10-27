Черышев выйдет в стартовом составе на матч с «Осасуной»
22:05
В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» сыграет с «Валенсией». Стали известны стартовые составы команд.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев выйдет на поле с первых минут.
? Este es nuestro XI INICIAL para el #OsasunaValencia ???— Valencia CF ?? (@valenciacf) October 27, 2019
?Vamooossss! ???#AmuntValencia pic.twitter.com/IySMUZkIiD
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