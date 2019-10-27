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Черышев выйдет в стартовом составе на матч с «Осасуной»

22:05
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В матче 10-го тура чемпионата Испании «Осасуна» сыграет с «Валенсией». Стали известны стартовые составы команд.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев выйдет на поле с первых минут.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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