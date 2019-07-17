Черышев рассказал о конкуренции с Гедешем в "Валенсии"

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев признался, что готов конкурировать с форвардом Гонсалу Гедешем за место в основном составе "летучих мышей", сообщает AS.

– Где мне удобнее играть? Впереди у "Валенсии" много матчей, тренер хорошо знает способности игроков, поэтому он примет правильное решение. Конкуренция с Гедешем или находиться с ним вместе на поле? В прошлом сезоне было достаточно матчей, в которых каждому из нас давали игровое время. Я понимаю, что в новом сезоне кто-то будет играть больше, – приводит слова Черышева AS.

В прошедшем сезоне Черышев выступал за "Валенсию" на правах аренды. Провел за команду 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 6 миллионов евро. Нападающий получил травму колена 21 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1), но уже близок к возвращению в строй.

Черышев заявил, что комфортно чувствует себя в "Валенсии"