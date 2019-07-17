Черышев заявил, что комфортно чувствует себя в "Валенсии"

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев пообщался с испанскими СМИ после подписания полноценного контракта с клубом до 30 июня 2022 года.

– Вы никогда не знаете, где можете в итоге оказаться, – приводит слова Черышева официальный сайт "летучих мышей". – Здесь я чувствую себя очень комфортно, а в городе команде и клубе ко мне относятся феноменально, поэтому стараюсь выкладываться по максимуму.

После травмы я уже начал работать с командой, пока колено ведет себя довольно хорошо, но перерыв на 2,5 месяца не прошел бесследно. Теперь нужно сжать зубы. После победы "Валенсии" в Кубке Испании готов был пробежать еще несколько метров, если бы не костыли. Однако этот день все равно является для меня незабываемым и самым счастливым днем в карьере.

В прошедшем сезоне 28-летний Черышев во всех турнирах провел 41 матч, забил 4 гола и отдал 5 передач во всех турнирах и помог "Валенсии" выиграть Кубок Испании. Россиянин травмировался 22 апреля в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) и выбыл до конца сезона.