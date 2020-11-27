Черышев пропустил тренировку «Валенсии»
09:51
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил тренировку команды в четверг, сообщает Cope.
Ранее клуб сообщил о случае заболевания коронавирусом одного из футболистов. Однако, кто именно сдал положительный тест, не уточняется.
Остальные игроки сегодня работали в группах, минимизировав контакты.
«Валенсия» 28 ноября примет мадридский «Атлетико» в 11-м туре чемпионата Испании. В нынешнем сезоне 29-летний Черышев провел пять матчей и отдал одну результативную передачу.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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