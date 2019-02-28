21:59 | Футбол — Испания

Черышев остался в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"

0
Обсудить

"Валенсия" в своем Твиттере объявила стартовый состав на ответный матч в рамках полуфинала Кубка Испании против "Бетиса". Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Стартовый состав: Доменеч – Гайя, Ронкалья, Паулиста, Пиччини – Гедеш, Кокелен, Парехо, Васс – Гамейро, Родригу.

"Валенсия" – "Бетис": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 28 февраля, начало – в 23.00 (мск).

Валенсия - Бетис

 

 

 

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ