Черышев остался в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"

"Валенсия" в своем Твиттере объявила стартовый состав на ответный матч в рамках полуфинала Кубка Испании против "Бетиса". Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

Стартовый состав: Доменеч – Гайя, Ронкалья, Паулиста, Пиччини – Гедеш, Кокелен, Парехо, Васс – Гамейро, Родригу.

"Валенсия" – "Бетис": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 28 февраля, начало – в 23.00 (мск).