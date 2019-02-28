Черышев остался в запасе "Валенсии" на ответный матч полуфинала Кубка Испании с "Бетисом"

"Валенсия" в своем Твиттере объявила стартовый состав на ответный матч в рамках полуфинала Кубка Испании против "Бетиса". Первая встреча завершилась со счетом 2:2.
Стартовый состав: Доменеч – Гайя, Ронкалья, Паулиста, Пиччини – Гедеш, Кокелен, Парехо, Васс – Гамейро, Родригу.
"Валенсия" – "Бетис": Кубок Испании, онлайн-трансляция, 28 февраля, начало – в 23.00 (мск).
🏟️🔥 XI inicial de nuestro @valenciacf 🖤– Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 28 февраля 2019 г.
¡CON TODO! 🦇🦇🦇#VolemLaCopa 🏆 pic.twitter.com/eeCQUC19R3
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