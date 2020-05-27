Черышев обратился к болельщикам и поддержал заболевших коронавирусом
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к болельщикам. Видео опубликовал официальный Twitter клуба. Он выразил поддержку тем, кто заразился коронавирусом.
?? @Cheryshev has a special message for you! ? pic.twitter.com/V97Rpq5Gsw— Valencia CF?? #AMUNTHome ? (@valenciacf_en) May 27, 2020
«Всем привет, — сказал Черышев. — Я Денис Черышев, футболист футбольного клуба «Валенсия». Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом. Хотел бы поддержать тех, кто сейчас сидит дома на карантине и не может выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится. Всем большой привет, всех обнимаю. Не болейте».
Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат может возобновиться 11, 12 или 13 июня.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/valenciacf_en/status/1265572069175156743