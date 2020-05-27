Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Черышев обратился к болельщикам и поддержал заболевших коронавирусом

12:26
Денис Черышев. Фото AFP
Денис Черышев. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к болельщикам. Видео опубликовал официальный Twitter клуба. Он выразил поддержку тем, кто заразился коронавирусом.

«Всем привет, — сказал Черышев. — Я Денис Черышев, футболист футбольного клуба «Валенсия». Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом. Хотел бы поддержать тех, кто сейчас сидит дома на карантине и не может выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится. Всем большой привет, всех обнимаю. Не болейте».

Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат может возобновиться 11, 12 или 13 июня.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/valenciacf_en/status/1265572069175156743

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4242
Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Прямой эфир
Прямой эфир