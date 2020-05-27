Черышев обратился к болельщикам и поддержал заболевших коронавирусом

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев обратился к болельщикам. Видео опубликовал официальный Twitter клуба. Он выразил поддержку тем, кто заразился коронавирусом.

«Всем привет, — сказал Черышев. — Я Денис Черышев, футболист футбольного клуба «Валенсия». Я хотел бы поддержать всех заболевших коронавирусом. Хотел бы поддержать тех, кто сейчас сидит дома на карантине и не может выходить. Надеюсь, что скоро эта ситуация разрешится. Всем большой привет, всех обнимаю. Не болейте».

Сезон в Испании прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее президент ла лиги Хавьер Тебас сообщил, что чемпионат может возобновиться 11, 12 или 13 июня.