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«Эспаньол» обыграл «Кадис»

00:14
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«Эспаньол» одержал победу в матче девятого тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).

Голы в составе победителей забивали Рауль де Томас и Нико Меламед.

Чемпионат Испании. Ла лига

9-й тур

«Эспаньол» — «Кадис» — 2:0 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 45 (1:0). Меламед, 65 (2:0).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес, Гомес, Педроса, О.Хиль (Р.Санчес, 90), Дардер, Мелендо (Морланес, 58), Эмбарба (У Лэй, 90), Рауль де Томас (Димата, 86), Лорен Морон (Меламед, 58).

«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн, Эспино, Чуст, Фали (Переа, 60), Йенссон (Фернандес, 70), Аларкон (Негредо, 71), Лосано (Кальдерон, 70), Собрино, С.Санчес (Хименес, 60).

Предупреждение: О.Хиль, 68.

Судья: Матеу Лаос.

18 октября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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