«Эспаньол» обыграл «Кадис»
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«Эспаньол» одержал победу в матче девятого тура чемпионата Испании против «Кадиса» (2:0).
Голы в составе победителей забивали Рауль де Томас и Нико Меламед.
Чемпионат Испании. Ла лига
9-й тур
«Эспаньол» — «Кадис» — 2:0 (1:0)
Голы: Рауль де Томас, 45 (1:0). Меламед, 65 (2:0).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес, Гомес, Педроса, О.Хиль (Р.Санчес, 90), Дардер, Мелендо (Морланес, 58), Эмбарба (У Лэй, 90), Рауль де Томас (Димата, 86), Лорен Морон (Меламед, 58).
«Кадис»: Ледесма, Ароян, Карселeн, Эспино, Чуст, Фали (Переа, 60), Йенссон (Фернандес, 70), Аларкон (Негредо, 71), Лосано (Кальдерон, 70), Собрино, С.Санчес (Хименес, 60).
Предупреждение: О.Хиль, 68.
Судья: Матеу Лаос.
18 октября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
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