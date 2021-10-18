Иньеста считает, что «Барселона» может выиграть класико и ла лигу
18 октября, 23:19
Бывший полузащитник «Барселоны» Андерс Иньеста поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура чемпионата Испании против «Реала».
«Я думаю, что болельщики «Барселоны» всегда настроены оптимистично, и это чувство даже сильнее, когда дело касается класико. Они будут с нетерпением ждать хорошей игры их команды и победы.
У «Барселоны» подходящий состав, чтобы выиграть класико и ла лигу. Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", — приводит слова Иньесты ESPN.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября в 17:15 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/barcelona-espbarcelona/story/4500009/barcelona-can-beat-real-madrid-in-el-clasicowin-laliga-andres-iniesta
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю