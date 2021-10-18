Иньеста считает, что «Барселона» может выиграть класико и ла лигу

Бывший полузащитник «Барселоны» Андерс Иньеста поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Я думаю, что болельщики «Барселоны» всегда настроены оптимистично, и это чувство даже сильнее, когда дело касается класико. Они будут с нетерпением ждать хорошей игры их команды и победы.

У «Барселоны» подходящий состав, чтобы выиграть класико и ла лигу. Я надеюсь, что они сыграют хорошо и наберут 3 очка", — приводит слова Иньесты ESPN.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 24 октября в 17:15 по московскому времени.