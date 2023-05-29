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Сегодня, 08:45

Бензема предложили контракт на 200 миллионов евро в Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил предложение из Саудовской Аравии, утверждает Relevo.

По информации источника, правительство Саудовской Аравии предлагает 35-летнему французу контракт с одним из местных клубов на два сезона с зарплатой в 200 миллионов евро. Кроме того, форвард может стать послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира 2030 года.

В текущем сезоне Бензема провел 42 матча во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 6 результативных передач.

Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
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Ла лига: «Севилья» проиграла «Реалу», «Барселона» разгромила «Мальорку» и другие матчи 37-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 37 28 4 5 69-18 88
2
 Реал 37 24 5 8 74-35 77
3
 Атлетико 37 23 7 7 68-31 76
4
 Р. Сосьедад 37 20 8 9 49-34 68
5
 Вильярреал 37 19 6 12 57-38 63
6
 Бетис 37 17 8 12 45-40 59
7
 Осасуна 37 14 8 15 35-41 50
8
 Атлетик 37 14 8 15 46-42 50
9
 Жирона 37 13 10 14 57-53 49
10
 Р. Вальекано 37 13 10 14 45-50 49
11
 Севилья 37 13 10 14 46-52 49
12
 Мальорка 37 13 8 16 34-43 47
13
 Кадис 37 10 11 16 29-52 41
14
 Хетафе 37 10 11 16 34-45 41
15
 Валенсия 37 11 8 18 41-44 41
16
 Альмерия 37 11 7 19 46-62 40
17
 Сельта 37 10 10 17 41-52 40
18
 Вальядолид 37 11 6 20 33-63 39
19
 Эспаньол 37 8 12 17 49-66 36
20
 Эльче 37 5 9 23 29-66 24
Результаты / календарь
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35 тур
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37 тур
38 тур
27.05 20:00
Севилья – Реал
 1 : 2
28.05 20:00
Альмерия – Вальядолид
 0 : 0
28.05 20:00
Атлетик – Эльче
 0 : 1
28.05 20:00
Атлетико – Р. Сосьедад
 2 : 1
28.05 20:00
Барселона – Мальорка
 3 : 0
28.05 20:00
Кадис – Сельта
 1 : 0
28.05 20:00
Хетафе – Осасуна
 2 : 1
28.05 20:00
Жирона – Бетис
 1 : 2
28.05 20:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 2 : 1
28.05 20:00
Валенсия – Эспаньол
 2 : 2
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 14
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 30 3 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 23 3 3
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