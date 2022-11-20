«Челси» интересуется нападающим «Барселоны» Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sport daily.

По информации издания, лондонский клуб рассматривает возможность подписания 25-летнего футболиста. «Синие» находятся в поиске усиления атакующей линии, тренерский штаб недоволен игровой формой Рахима Стерлинга и Кая Хаверца.

Руководство «Барселоны» в сделке не заинтересовано и планирует продлить контракт с французским нападающим. Действующее соглашение Дембеле с каталонцами рассчитано до сезона 2023/24. В рамках сделки был согласован пункт о сумме отступных в 50 миллионов евро, чем и могут воспользоваться в «Челси».

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 20 матчах за «Барселону», забил пять голов и отдал семь результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 60 миллионам евро.