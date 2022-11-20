Касильяс заявил, что сейчас вратарю невозможно стать обладателем «Золотого мяча»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс заявил, что на данный момент голкиперу сложно стать обладателем «Золотого мяча».

«Жаль это говорить, но я не верю [что вратарю могут вручить «Золотой мяч"]. Роль голкипера не считают важной. Для вратарей придумали приз имени Льва Яшина. Но это нужно было сделать намного раньше», — сказал Касильяс Marca.

Ранее Тибо Куртуа получил приз имени Льва Яшина за игру в сезоне-2021/22. Он стал 7-м в голосовании за «Золотой мяч».