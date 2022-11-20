Бывший игрок «Барселоны» назвал лучшего футболиста в мире

Нападающий «Эспаньола» и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт рассказал, кого считает на данный момент лучшим игроком мира.

«Лионель Месси по-прежнему на вершине. Для меня он лучший в этом деле. Роналду? Криштиану входит в топ-3 или топ-5», — цитирует форварда Barca Universal.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. 37-летний португалец сыграл 16 матчей за «МЮ», забил три гола и отдал две голевые передачи.