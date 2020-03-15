Бывший защитник «Зенита» Гарай заболел коронавирусом. Он играет в «Валенсии» с Черышевым
13:56
Бывший защитник «Зенита» Эсекиэль Гарай заразился коронавирусом. Его тест дал положительный результат.
Напомним, что Гарай выступает за «Валенсию» и сейчас восстанавливается после травмы. Он является одноклубником игрока сборной России Дениса Черышева.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.
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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020