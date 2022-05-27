Бывший тренер «Спартака» начал работу в Федерации футбола Испании

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил, что в данный момент он работает в Королевской испанской футбольной федерации.

«На данный момент я работаю в Королевской испанской футбольной федерации. Эта работа была предложена мне тренерской школой, где я обучался», — сказал Рианчо «СЭ».

Осенью 2018-го Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». Под его руководством красно-белые провели шесть матчей, в которых дважды победили, два раза сыграли вничью при двух поражениях.