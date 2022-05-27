Рианчо рассказал о своей работе в Королевской испанской футбольной федерации

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал корреспонденту «СЭ» о своих обязанностях в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Я занимаюсь подготовкой тренеров для получения лицензии УЕФА уровня A, B и С. Учу тренеров, которые хотят получить Pro-лицензию в УЕФА. Мне показалось это интересной идеей обновить свое резюме. Я нуждаюсь в адреналине, который дают тренировки каждый день», — сказал Рианчо «СЭ».

Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Ранее он входил в тренерский штаб киевского «Динамо», «Рубина» и других команд.