Рианчо рассказал о своей работе в Королевской испанской футбольной федерации
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал корреспонденту «СЭ» о своих обязанностях в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
«Я занимаюсь подготовкой тренеров для получения лицензии УЕФА уровня A, B и С. Учу тренеров, которые хотят получить Pro-лицензию в УЕФА. Мне показалось это интересной идеей обновить свое резюме. Я нуждаюсь в адреналине, который дают тренировки каждый день», — сказал Рианчо «СЭ».
Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Ранее он входил в тренерский штаб киевского «Динамо», «Рубина» и других команд.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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