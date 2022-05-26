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Дембеле отказался от предложения «Барселоны» и перейдет в «ПСЖ»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался от нового контракта с каталонским клубом, сообщает AS.

По информации источника, 25-летний француз принял предложение «ПСЖ».

Отмечается, что нападающий уже сообщил игрокам «Барсы», что покинет клуб. При этом дом, который Дембеле снимал в Барселоне сдан в аренду.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил два мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Валенсия – Сельта
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22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
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Осасуна – Мальорка
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Барселона – Вильярреал
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Усман Дембеле

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Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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