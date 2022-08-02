Миятович: «Состав «Реала» сильнее, чем у «Барселоны». Это команда-победитель»

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович считает, что у мадридского клуба состав лучше, чем у «Барселоны». По его мнению, усиление каталонского клуба пойдет на пользу сливочным.

«Барселона» после трудного прошедшего сезона решила хорошенько усилиться, — приводит слова Миятовича Cadena SER. — Они набирают опытных игроков. Теперь ла лига будет интереснее. У каталонцев получилось неплохо усилиться. Посмотрим, что из этого выйдет, но усиление главного соперника важно для «Реала», потому что так не получится расслабиться«.

По словам экс-нападающего, когда «Барселона» сильна, «Реал» сильнее.

«Лучше иметь сильных соперников, потому что это заставляет быть начеку. В Лиге чемпионов так и произошло, и «Реал» выбил главных фаворитов. Думаю, что состав «Реала» сильнее, чем у «Барселоны». Они стали более уверенными после достижений прошлого сезона. У них очень хороший состав из опытных игроков и качественной, перспективной молодежи. Это команда-победитель», — сказал он.

В прошедшем сезоне «Реал» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов. «Барселона» заняла второе место в ла лиге и вылетела из 1/4 финала Лиги Европы.