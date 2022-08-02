Миятович: «Состав «Реала» сильнее, чем у «Барселоны». Это команда-победитель»
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович считает, что у мадридского клуба состав лучше, чем у «Барселоны». По его мнению, усиление каталонского клуба пойдет на пользу сливочным.
«Барселона» после трудного прошедшего сезона решила хорошенько усилиться, — приводит слова Миятовича Cadena SER. — Они набирают опытных игроков. Теперь ла лига будет интереснее. У каталонцев получилось неплохо усилиться. Посмотрим, что из этого выйдет, но усиление главного соперника важно для «Реала», потому что так не получится расслабиться«.
По словам экс-нападающего, когда «Барселона» сильна, «Реал» сильнее.
«Лучше иметь сильных соперников, потому что это заставляет быть начеку. В Лиге чемпионов так и произошло, и «Реал» выбил главных фаворитов. Думаю, что состав «Реала» сильнее, чем у «Барселоны». Они стали более уверенными после достижений прошлого сезона. У них очень хороший состав из опытных игроков и качественной, перспективной молодежи. Это команда-победитель», — сказал он.
В прошедшем сезоне «Реал» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов. «Барселона» заняла второе место в ла лиге и вылетела из 1/4 финала Лиги Европы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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|0-0
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -