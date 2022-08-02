Трансфер защитника «Севильи» Кунде может обойтись «Барселоне» в 62,5 миллиона евро

Трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде может обойтись «Барселоне» в 62,5 миллиона евро, сообщает Cadena SER со ссылкой на программу Que T'hi Jugues.

По информации источника, по условиям соглашения каталонцы будут платить «Севилье» по 2,5 миллиона евро бонусов на протяжении каждого из пяти первых сезонов 23-летнего француза в клубе. Выплата будет активироваться в случае, если он сыграет за сине-гранатовых 60 процентов от общего числа официальных матчей. Таким образом, общая сумма этих бонусов может достичь 12,5 миллиона евро.

Отмечается, что за первый сезон в каталонском клубе защитник заработает 9,5 миллиона евро до уплаты налогов, а в последующие четыре — 12 миллионов евро до налогов. Также его в контракте прописаны бонусы в размере 2 миллионов евро до уплаты налогов за 60 процентов проведенных матчей и 1 миллион за выигранные трофеев.

При этом в качестве подписного бонуса Кунде получил 2 миллиона евро.