Тьерри Анри назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» в следующем году.

«Я по-прежнему считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и еще три турнира, в которых они участвуют, то он будет довольно сильным конкурентом. Для Африки «Золотой мяч» Мане было бы круто, но я ставлю на Бензема», — цитирует Анри Marca со ссылкой на CBS Sports.

В текущем сезоне Бензема провел за «Реал» 43 матча, забил 43 гола и отдал 14 результативных передач.

Показатели Мане в 47 матчах за «Ливерпуль» — 21 мяч и 4 результативных передачи.