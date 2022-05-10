Тьерри Анри: «Реал» боятся все европейские клубы, а «Реал» боится «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселона» Тьерри Анри поделился мнением о выступлениях «Реала» в Лиге чемпионов.

«Все европейские клубы боятся «Реал», а «Реал» боится «Барселоны». Но я думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу чемпионов. Они сильнее мадридцев», — цитирует Анри Marca со ссылкой на CBS Sports.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. «Ливерпуль» по сумме двух матчей был сильнее «Вильярреала» — 5:2.

Матч финала пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).