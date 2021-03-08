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Бывший игрок «Вильярреала» найден мертвым в Уругвае

21:46

Найдено тело бывшего футболиста дубля «Вильярреала» Франко Акосты, сообщает villarrealusa.com. Бывший игрок молодежной сборной Уругвая обнаружен мертвым в Уругвае недалеко от родного Монтевидео. 25-летний Акоста пропал при попытке переплыть реку Пандо, и его унесло в море.

Акоста в 2015 году подписал пятилетний контракт с «Вильярреалом», перейдя из уругвайскоо «Феникса» за 1,5 миллиона евро. Он выступал за дубль испанской команды, а в основе сыграл лишь в одном товарищеском матче в июле 2015 года. Также он играл на правах аренды за «Расинг», а в 2020 году перешел в «Атенас».

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