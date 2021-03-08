Виктор Вальдес вернется в «Барселону»

Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес вернется в каталонский клуб, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Инициатором возвращения испанца стал новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Вальдес будет тренером вратарей в «Барселоне».

Ранее Виктор уже возвращался в каталонский клуб, где тренировал молодежную команду. Однако в стане сине-гранатовых Вальдес продержался всего несколько месяцев, после чего возглавил клуб из 4-го дивизиона чемпионата Испании.