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Виктор Вальдес вернется в «Барселону»

21:22
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Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес вернется в каталонский клуб, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Инициатором возвращения испанца стал новый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Вальдес будет тренером вратарей в «Барселоне».

Ранее Виктор уже возвращался в каталонский клуб, где тренировал молодежную команду. Однако в стане сине-гранатовых Вальдес продержался всего несколько месяцев, после чего возглавил клуб из 4-го дивизиона чемпионата Испании.

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